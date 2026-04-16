Пароли под угрозой — эксперт назвал главные ошибки пользователей

Использование личных данных в паролях повышает риск взлома аккаунтов. Об этом сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Михаил Камышев.
По его словам, злоумышленники в первую очередь проверяют имя, фамилию, никнейм, дату рождения, название улицы и кличку питомца. Такие данные легко узнать из социальных сетей и использовать при подборе пароля.
Эксперт также указал на риск использования простых комбинаций. В их числе последовательности вроде qwerty, 12345, asdfgh и zxcvbn. К небезопасным относятся и стандартные варианты — password, admin, user, welcome.
Отдельно отмечено использование одного пароля для разных сервисов. Если такой пароль станет известен, его могут попробовать на почте, в соцсетях, на «Госуслугах» и в онлайн-банке.
