Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае поймали машинистов за кражей 200 литров дизеля

Двое работников железной дороги пытались похитить дизель прямо с локомотива.

В Хабаровском крае транспортные полицейские задержали двух работников железной дороги при попытке хищения топлива, — сообщает Дальневосточная полиция.

Инцидент произошёл в посёлке Хор. В ходе оперативной разработки сотрудники уголовного розыска вышли на предполагаемых нарушителей и задержали их непосредственно во время совершения преступления.

По данным следствия, 31-летний машинист и 33-летний осмотрщик вагонов после рабочей смены обнаружили возле железнодорожных путей металлический контейнер с 12 пустыми канистрами и шлангом. Возникшую возможность они решили не игнорировать.

Мужчины с помощью шланга начали сливать дизельное топливо с локомотива и успели заполнить 10 канистр объёмом по 20 литров каждая. Однако завершить задуманное не удалось — их действия пресекли сотрудники транспортной полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о привлечении подозреваемых к уголовной ответственности.