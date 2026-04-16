В Хабаровском крае поймали машинистов за кражей 200 литров дизеля

В Хабаровском крае транспортные полицейские задержали двух работников железной дороги при попытке хищения топлива, — сообщает Дальневосточная полиция.
Инцидент произошёл в посёлке Хор. В ходе оперативной разработки сотрудники уголовного розыска вышли на предполагаемых нарушителей и задержали их непосредственно во время совершения преступления.
По данным следствия, 31-летний машинист и 33-летний осмотрщик вагонов после рабочей смены обнаружили возле железнодорожных путей металлический контейнер с 12 пустыми канистрами и шлангом. Возникшую возможность они решили не игнорировать.
Мужчины с помощью шланга начали сливать дизельное топливо с локомотива и успели заполнить 10 канистр объёмом по 20 литров каждая. Однако завершить задуманное не удалось — их действия пресекли сотрудники транспортной полиции.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о привлечении подозреваемых к уголовной ответственности.