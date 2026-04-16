Хабаровчанин Никита Аржанов две недели удерживал опорник противника

Враг регулярно пытался вытеснить нашу группу с позиций. Он сбрасывал взрывные устройства с тяжёлого дрона «Баба-Яга», атаковал с FPV-дронов и через пять дней предпринял вылазку пехоты. Все атаки успешно отражены. Получив приказ отходить, группа покинула район без потерь, с собой унесли живого пленного и трофеи.