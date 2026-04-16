Хабаровчанин Никита Аржанов две недели удерживал опорник противника

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края гвардии младший лейтенант Никита Аржанов захватил и удерживал опорный пункт противника в течение двух недель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Никита Аржанов в зоне специальной военной операции с первых дней. В ходе штурмовых действий в районе населённого пункта Первомайское офицер проявил грамотное командование, мужество и высокий профессионализм.
Группе под командованием Никиты Аржанова была поставлена задача захватить опорный пункт врага и закрепиться на занятых позициях. Используя стремительный рывок на мотоциклах, штурмовая группа смогла максимально скрытно приблизиться к позициям противника и вступить в бой.
В ходе ночной перестрелки и последующего утреннего штурма, когда взять укреплённый опорный пункт обычными средствами не удавалось, командир принял решение применить противотанковую мину. В результате штурма двое военнослужащих ВСУ были уничтожены, двое ранены.
В течение двух недель подразделение под командованием гвардии младшего лейтенанта Аржанова удерживало захваченный опорный пункт, при этом бойцы вели сбор разведывательных данных.
Враг регулярно пытался вытеснить нашу группу с позиций. Он сбрасывал взрывные устройства с тяжёлого дрона «Баба-Яга», атаковал с FPV-дронов и через пять дней предпринял вылазку пехоты. Все атаки успешно отражены. Получив приказ отходить, группа покинула район без потерь, с собой унесли живого пленного и трофеи.
За проявленное грамотное командование, мужество и стойкость гвардии младший лейтенант Никита Аржанов отмечен командованием. Его действия — пример профессионализма и верности воинскому долгу.