Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанин Никита Аржанов две недели удерживал опорник противника

Группа младшего лейтенанта провела сложную операцию без потерь.

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края гвардии младший лейтенант Никита Аржанов захватил и удерживал опорный пункт противника в течение двух недель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Никита Аржанов в зоне специальной военной операции с первых дней. В ходе штурмовых действий в районе населённого пункта Первомайское офицер проявил грамотное командование, мужество и высокий профессионализм.

Группе под командованием Никиты Аржанова была поставлена задача захватить опорный пункт врага и закрепиться на занятых позициях. Используя стремительный рывок на мотоциклах, штурмовая группа смогла максимально скрытно приблизиться к позициям противника и вступить в бой.

В ходе ночной перестрелки и последующего утреннего штурма, когда взять укреплённый опорный пункт обычными средствами не удавалось, командир принял решение применить противотанковую мину. В результате штурма двое военнослужащих ВСУ были уничтожены, двое ранены.

В течение двух недель подразделение под командованием гвардии младшего лейтенанта Аржанова удерживало захваченный опорный пункт, при этом бойцы вели сбор разведывательных данных.

Враг регулярно пытался вытеснить нашу группу с позиций. Он сбрасывал взрывные устройства с тяжёлого дрона «Баба-Яга», атаковал с FPV-дронов и через пять дней предпринял вылазку пехоты. Все атаки успешно отражены. Получив приказ отходить, группа покинула район без потерь, с собой унесли живого пленного и трофеи.

За проявленное грамотное командование, мужество и стойкость гвардии младший лейтенант Никита Аржанов отмечен командованием. Его действия — пример профессионализма и верности воинскому долгу.