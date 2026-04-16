В 2026 году россиянам предстоит отдыхать 118 дней

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Россияне в 2026 году будут отдыхать суммарно 118 дней за счет выходных и праздников, не считая стандартного ежегодного отпуска.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Россияне в 2026 году будут отдыхать суммарно 118 дней за счет выходных и праздников, не считая стандартного ежегодного отпуска.

Об этом в преддверии майских праздников рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, в Трудовом кодексе РФ зафиксировано 14 нерабочих праздничных дней в течение года, но общее количество выходных год от года незначительно меняется: «В 2026 году работающие россияне будут отдыхать 118 дней, а в 2027 году — 116 календарных дней при 249 рабочих».

К нерабочим дням также добавляется оплачиваемый трудовой отпуск, который при нормальных условиях труда составляет 28 календарных дней. Таким образом, суммарная доля дней отдыха в течение года составит около 40%.