В Иркутске прошел слет местного отделения «Юнармии»

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутском городском центре «Патриот» состоялся слет местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Источник: НИА Байкал

В мероприятии приняли участие председатель Президиума Координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям при мэре Иркутска Андрей Белов, советник мэра, кавалер ордена Мужества, ветеран специальной военной операции Евгений Косолапов и руководитель ИГЦ «Патриот» Дмитрий Дорожкин.

Главным итогом слета стало избрание нового состава штаба местного отделения и выборы руководителя, который продолжит работу по развитию движения в Иркутске. Начальником штаба назначен Сергей Алексеенко, секретарем — Анастасия Жумобаева.

Участники также обсудили текущие задачи и перспективы развития юнармейского движения в городе, обменялись опытом и наметили ближайшие планы. Мероприятие стало важным этапом в консолидации усилий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, отмечает пресс-служба мэрии Иркутска.