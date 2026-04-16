В Иркутске прошел слет местного отделения «Юнармии»

В мероприятии приняли участие председатель Президиума Координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям при мэре Иркутска Андрей Белов, советник мэра, кавалер ордена Мужества, ветеран специальной военной операции Евгений Косолапов и руководитель ИГЦ «Патриот» Дмитрий Дорожкин.
Главным итогом слета стало избрание нового состава штаба местного отделения и выборы руководителя, который продолжит работу по развитию движения в Иркутске. Начальником штаба назначен Сергей Алексеенко, секретарем — Анастасия Жумобаева.
Участники также обсудили текущие задачи и перспективы развития юнармейского движения в городе, обменялись опытом и наметили ближайшие планы. Мероприятие стало важным этапом в консолидации усилий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, отмечает пресс-служба мэрии Иркутска.