Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Музыка земли русской»: в Красноярске состоится премьера камерного концерта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 10 мая в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского пройдет премьера концерта «Музыка земли русской».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 10 мая в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского пройдет премьера концерта «Музыка земли русской».

Камерная программа обращается к русскому романсу и народной песне — жанрам, в которых в лаконичной форме раскрывается целый мир чувств и интонаций. В репертуаре — произведения Михаила Глинки и Александра Варламова, а также известные народные мелодии.

Со сцены прозвучат «На заре ты ее не буди», «Не искушай», «Очи черные», «Калинка» и другие сочинения. Всего в программе — 18 номеров.

Концерт представят солисты оперной труппы Ольга Басова, Инна Сподина, Олег Алексеев и Илья Кривчиков. Партию фортепиано исполнит Наталья Собинкова. Режиссер постановки — Марианна Кайдани.

Билеты доступны в кассе и на сайте театра.6+