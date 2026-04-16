«Музыка земли русской»: в Красноярске состоится премьера камерного концерта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 10 мая в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского пройдет премьера концерта «Музыка земли русской».
Камерная программа обращается к русскому романсу и народной песне — жанрам, в которых в лаконичной форме раскрывается целый мир чувств и интонаций. В репертуаре — произведения Михаила Глинки и Александра Варламова, а также известные народные мелодии.
Со сцены прозвучат «На заре ты ее не буди», «Не искушай», «Очи черные», «Калинка» и другие сочинения. Всего в программе — 18 номеров.
Концерт представят солисты оперной труппы Ольга Басова, Инна Сподина, Олег Алексеев и Илья Кривчиков. Партию фортепиано исполнит Наталья Собинкова. Режиссер постановки — Марианна Кайдани.
6+