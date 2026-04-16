Легковушка перевернулась в центре Красноярска (видео)

В Красноярске на улице Ленина в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль.
Все случилось 15 апреля в девятом часу вечера в районе остановки «Сибирский институт искусств». На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как Toyota на невысокой скорости едет в прямом направлении и в этот момент с улицы Каратанова на Ленина выезжает BMW. В итоге машины столкнулись и «Тойота» опрокинулась, оставшись лежать на боку посреди проезжей части.
Как рассказали Newslab в ГАИ, «Тойотой» управлял 25-летний водитель, а «БМВ» — 29-летний. Оба были трезвые.
Предварительной причиной ДТП назвали несоблюдение очередности проезда. Пострадавших нет.
