Многодетная семья из Большой Мурты награждена медалью ордена «Родительская слава»

Многодетная супружеская пара из Большемуртинско-Сухобузимского округа удостоена высшей правительственной награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей. Это Юлия и Михаил Скаскевич, которые воспитывают пять дочерей. Старшая дочка учится в СФУ, три средних ходят в школу, а самая младшая посещает садик. Глава семейства работает на Красноярском алюминиевом заводе, а мама — врач ультразвуковой диагностики в Большемуртинской районной больнице. Как сообщают в министерстве социальной политики края, в период пандемии Юлия Скаскевич работала в «красной зоне». Поощрение многодетных родителей за воспитание детей — часть нацпроекта «Семья», цель которого — не только поддержка семей, но и формирование культуры, где большая семья воспринимается как ценность и основа будущего страны, — добавила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова. [caption id= «attachment_364617» align= «alignnone» width= «1280»] Фото из архива семьи Скаскевич[/caption] Медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители четырех и более детей по ходатайству органов местного самоуправления. Напомним, что первый региональный маткапитал без подачи заявления вручили в Красноярском крае.