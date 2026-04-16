Россиян будут обследовать на риски раннего старения с 18 лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Определить риски раннего старения в Центрах медицины здорового долголетия сможет любой желающий с 18 лет.
Об этом сообщил РИА Новости директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б. В. Петровского Алексей Москалев: «То есть никогда не рано, но и никогда не поздно. И как раз наша задача — увлечь молодежь, замотивировать их на управление своим биологическим возрастом, чтобы это стало модно и популярно».
Выявление рисков старения будет проводиться в несколько этапов. Первый включает в себя анкетирование и определение биологического возраста человека. Затем, исходя из выявленных факторов риска, на втором этапе пациенту могут быть назначены дополнительные анализы и исследования.
Кроме того, в Центрах медицины долголетия можно будет проверить показатели кальция, фосфора, щелочной фосфатазы для раннего выявления риска развития нарушений опорно-двигательной системы. Предусмотрены и исследования на риски нарушения психоэмоциального состояния, обмена веществ, ожирения, снижения когнитивных функций.
По словам Москалева, не занимаясь своим здоровьем, первые хронические заболевания человек может получить уже в 35 лет.