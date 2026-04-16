Спустя 20 лет Казахстан завоевал золотую медаль по таеквондо на чемпионате мира

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Первую за 20 лет золотую медаль принесла Казахстану таеквондистка Айым Серикбаева.

Она стала победительницей юниорского чемпионата мира в Ташкенте, в финале казахстанка уверенно победила мексиканку Понсе Нуньес Дару Ширли со счетом 2:0.

«Эта золотая медаль стала исторической для казахстанского таеквондо. В последний раз Казахстан завоевывал высшую награду на юниорском чемпионате мира в 2006 году. Таким образом, спустя 20 лет “золото” вновь в копилке нашей сборной», — заявили в Минтуризма и спорта Казахстана.

Ранее Айым Серикбаева становилась чемпионкой Азии и победительницей юношеских Азиатских игр.

Также в копилке сборной Казахстана две бронзовые медали, завоеванные Ерасылом Ерзатом и Исламом Медетбаем на том же чемпионате.

Чемпионат мира среди юниоров в Ташкенте продлится до 17 апреля.