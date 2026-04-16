В Солнечном районе судебные приставы помогли детям с аутизмом

В Хабаровском крае приставы стали волонтерами инклюзивного спектакля.

Источник: Комсомольская правда

В Солнечном районе Хабаровского края сотрудники отделения судебных приставов приняли участие в мероприятии «Раскрась синим». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Акция приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Ее организаторами выступили «Всероссийская организация детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями» и «Центр творчества детей и молодежи».

Главным событием стала премьера детского инклюзивного спектакля «Дюймовочка». Сотрудники органов принудительного исполнения выступили в качестве волонтеров: помогали юным артистам подготовиться к выступлению, поддерживали за кулисами и создавали праздничную атмосферу. После спектакля приставы вручили детям сладкие подарки.

В ведомстве отметили, что интеграция детей с расстройством аутистического спектра в общество и развитие у них коммуникативных навыков является важной социальной задачей. Судебные приставы постарались создать для ребят безопасную и доверительную обстановку.

