В Солнечном районе судебные приставы помогли детям с аутизмом

В Солнечном районе Хабаровского края сотрудники отделения судебных приставов приняли участие в мероприятии «Раскрась синим». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Акция приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Ее организаторами выступили «Всероссийская организация детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями» и «Центр творчества детей и молодежи».
Главным событием стала премьера детского инклюзивного спектакля «Дюймовочка». Сотрудники органов принудительного исполнения выступили в качестве волонтеров: помогали юным артистам подготовиться к выступлению, поддерживали за кулисами и создавали праздничную атмосферу. После спектакля приставы вручили детям сладкие подарки.
В ведомстве отметили, что интеграция детей с расстройством аутистического спектра в общество и развитие у них коммуникативных навыков является важной социальной задачей. Судебные приставы постарались создать для ребят безопасную и доверительную обстановку.
