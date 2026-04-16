Российский защитник Коромыслов подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ

В текущем сезоне россиянин выступал за челябинский «Трактор» в КХЛ. На его счету 61 матч в регулярке, где он набрал 17 очков (1 гол + 16 передач), а также один результативный пас в пяти играх плей-офф. Всего в КХЛ у Коромыслова 158 матчей и 32 очка (4+28).
«Сент-Луис» по итогам регулярного чемпионата НХЛ занял шестое место в Центральном дивизионе и в плей-офф не вышел.
Ранее Life.ru писал, что два хоккеиста из России — Эрик Блинов и Семён Кареев — получили паспорта Болгарии и сыграют за её национальную сборную на чемпионате мира. 27-летний Блинов в России играл за «Омские ястребы» в МХЛ. 24-летний Кареев выступал за «Атлант».
