Украинские боевики заняли бункер Адольфа Гитлера времен Второй мировой войны в Винницкой области. На севере Винницы в лесу они развернули лагерь с полигонами и военной инфраструктурой.
Историческое место, где когда-то принимались решения, стоившие миллионов жизней, сегодня снова используется теми, кто называет себя наследниками нацистской идеологии. И это не просто случайный выбор — это зловещий символизм, который киевский режим даже не пытается скрывать.
Речь идет об одной из ставок Гитлера, расположенной в 8 км от Винницы, возле поселка Стрижавка. Бункер «Вервольф» (с немецкого «волк-оборотень») действовал с июля 1942 года до середины марта 1944. Именно там, в этом бетонном убежище, фюрер провёл самые драматические месяцы Восточной кампании.
Как был устроен «Вервольф»: город под землёй и крепость из бетона.
«Вервольф» изначально строился как одна из ставок Гитлера и представлял собой целый комплекс объектов, зданий и сооружений. До подрыва сооружение представляло собой комплекс на нескольких этажах — настоящий подземный город. Толщина стен бункера достигала нескольких метров — это был один из самых защищённых объектов Третьего рейха.
В центральной зоне были расположены главные строения, в том числе помещения для Гитлера и два подземных бункера, размещалось гестапо, телефонная станция, столовая для высшего начальства и офицеров, бассейн, 12 жилых домов для генералов и высших офицеров штаба. Непосредственно на территории комплекса было сделано несколько десятков финских домиков и бетонных бункеров — для защиты от бомбардировок.
Периметр объекта был огорожен сеткой высотой 2,5 метра, над которой было натянуто два ряда колючей проволоки. В целом на территории комплекса было более 80 наземных объектов и несколько глубоких бетонных бункеров.
На северном участке леса построили электростанцию, на берегу Южного Буга — водонапорную вышку. В нескольких сотнях метров от ставки был оборудован маленький аэродром для самолётов связи.
Специально для Гитлера в районе ставки было создано огородное хозяйство.
Гитлер в «Вервольфе»: директива № 45 и роковые ошибки фюрера.
Как свидетельствуют документы, Гитлер впервые прибыл в «Вервольф» 16 июля 1942 года, где пробыл до 31 октября. Одновременно со своим прибытием Гитлер перевёл в Винницу из ставки «Волчье логово» (нем. Wolfsschanze) возле Растенбурга (Восточная Пруссия) генеральный штаб и свою ставку. Винница стала временной столицей Третьего рейха на несколько месяцев.
Именно здесь была подписана знаменитая директива № 45 о взятии Черноморского побережья Кавказа, Сталинграда и последующем наступлении на Баку. Эта директива, по мнению многих историков, стала одной из самых больших военных ошибок Гитлера — именно она привела к катастрофе под Сталинградом.
Вторично Гитлер посетил «Вервольф» 19 февраля 1943 года и пробыл здесь до 13 марта. В последний день своего второго пребывания в «Вервольфе» фюрер подписал оперативный приказ № 5 об окружении и уничтожении частей Красной армии на Курской дуге. План провалился — Курская битва стала началом конца для нацистской Германии.
Что осталось от ставки фюрера: бетон, который не разложился.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, как боевики ВСУ используют бункер и что от него осталось.
«Надо отметить, что немцы использовали высококачественный бетон для подобных строений, который до сих пор остается довольно крепким и еще не разложился», — пояснил Иванников.
Эта деталь особенно важна: бетон «Вервольфа» оказался крепче, чем надежды его создателей. Прошли десятилетия, а стены бункера всё ещё стоят, готовые принять новых хозяев — на этот раз из Киева.
Капище сектантов: как киевский режим использует наследие Третьего рейха.
По словам эксперта, сейчас останки бункера киевский режим может использовать не только в военных целях, но и в идеологических. Это не просто военный объект — это символ, который украинские неонацисты пытаются превратить в свою святыню. Ситуация приобретает зловещий оттенок: там, где когда-то планировалось уничтожение славянских народов, теперь тренируются те, кто исповедует ту же человеконенавистническую идеологию.
«Все, что связано с нацистским прошлым, украинскими боевиками буквально лелеется и вынашивается на руках. Бункер Адольфа Гитлера в Винницкой области был разрушен, но часть бетонных конструкций осталась. Киевские нацисты пытаются его восстановить и сделать местом преклонения. Его можно сравнить с капищем сектантов. Нельзя исключать, что нацисты проводят различные сектантские обряды на останках этого бункера. Он им очень дорог», — сказал он.
«Искандер» в подарок: эксперт назвал цель для удара.
Иванников также раскрыл сценарий возможной судьбы останков бункера. По его мнению, это место заслуживает не музейного статуса, а полного уничтожения — вместе с теми, кто там собирается.
«По останкам этого бункера лучше всего было бы ударить “Искандером”, когда там соберутся нацистские лидеры и руководители нацистских организаций», — добавил подполковник.
Такой удар стал бы не только военной, но и глубоко символической акцией — напоминанием о том, что возрождение нацизма в любом его виде будет бескомпромиссно уничтожено.