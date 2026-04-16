В высокогорье Дагестана высота снежного покрова стала максимальной за 50 лет

На метеостанции Сулак зафиксировали 309 см снега, сообщила синоптик Марина Макарова.

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Высота снежного покрова на метеостанции Сулак в высокогорье Дагестана составила 309 см, столько снега в этой местности не выпадало 50 лет. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«На метеостанции Сулак (высокогорная), высота над уровнем моря 2 927, высота снега увеличилась на 2,5 см во вторник и составила 309 см, перекрыв абсолютный максимум 195 см», — сказала Макарова.

Она добавила, что за последние 50 лет такого снежного покрова не отмечалось.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
