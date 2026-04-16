Губернатор Демешин вылетел в Верхнебуреинский район Хабаровского края

«В Верхнебуреинском районе накопился ряд острых вопросов. Вместе с правительством края будем разбираться и решать их», — сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в свлём МАХ канале.
Глава региона вылетел в Верхнебуреинский район вместе с членами правительства. В центре рабочей поездки — проверка ключевых объектов Чегдомына и обсуждение проблемных вопросов на месте.
«Планирую осмотреть несколько важных для жителей Чегдомына объектов: взлётно-посадочную полосу, реконструкция которой застопорилась; физкультурно-оздоровительный комплекс, который разрушается на глазах; центральную районную больницу, нуждающуюся в капитальном ремонте; кинотеатр и детский сад, где ремонт идёт полным ходом; а также парк “Патриот”», — рассказал Демешин.
Он добавил, что также намерен посетить обновлённый Центр досуга молодёжи и встретиться с жителями района в Доме культуры, который после реконструкции заметно преобразился.
По словам губернатора, программа поездки насыщенная, и все ключевые вопросы будут зафиксированы для дальнейшей работы и решений.