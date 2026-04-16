Новые аэролодки получила госинспекция по маломерным судам в Хабаровском крае

В Хабаровском крае госинспекция по маломерным судам получила две новые аэролодки «Север 650К», изготовленные в Санкт-Петербурге, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Новые лодки мощностью 430 лошадиных сил и вмещающие в себя 8 человек можно использовать круглый год на горных реках, льду и смешанном покрове. На них установлено современное оборудование — картплоттер, эхолот, две видеокамеры для фиксации нарушений.
Одна из аэролодок будет использоваться в Хабаровском районе, вторая — в Амурском.
— Инспекторский состав уже спустил новые патрульные катера на воду и осваивает их. Скоро они встанут на дежурство в подразделениях, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Напомним, с 8 апреля в Николаевске-на-Амуре закрылась ледовая переправа.