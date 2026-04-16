В Красноярском крае нашли магазины, торгующие семенами-подделками

Среди несуществующих семян оказались «соленные уши» и «цыганский табор».

С начала 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю выявили 15 интернет-сайтов, торгующих семенами с нарушениями закона. Один из таких случаев зафиксирован 10 апреля — интернет-магазин «Белофлора» предлагал более 120 сортов овощей, отсутствующих в Госреестре.

Среди «фантомов» оказались томаты с названиями «Семен безголовый», «мачачос», «Минусинское чудо из Подсинее», «кебаб», «могучее вымя», «розовый мешок» и другие. Покупателям также предлагали огурцы «огурдыня арбуз», «огурдыня конфетная», «простой-холостой», «соленные уши», «цыганский табор», а также перцы «бабкин язык», «йоло чудо», «первенец Романцова», «бивни мамонта», «громозека буф».

Вся эта продукция не включена в Государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к использованию. Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений и указано на необходимость продавать только те семена, чьи сорта официально зарегистрированы.

Ранее мы сообщали, что красноярцам рассказали, какой картофель лучше брать на посадку.