Число погибших в результате стрельбы в школе в Турции выросло до десяти человек

Власти Турции уточнили число погибших при стрельбе в школе.

Источник: Комсомольская правда

Число погибших в результате стрельбы в школе в турецком городе Кахраманмараш выросло до 10 человек. Погиб и сам нападавший. Общее число пострадавших в результате инцидента составляет 13 человек. Об этом сообщает ВВС.

«Министр внутренних дел Мустафа Чифтчи объявил, что число погибших выросло до девяти, не считая нападавшего. 13 человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что шесть пострадавших все еще находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ЧП произошло накануне, когда появились сообщения о звуках стрельбы в школе Айшель Чалк в городе Кахраманмараш на востоке Турции. На место происшествия было направлено большое количество полицейских. Также говорилось, что на месте есть раненые.

Позже стало известно, что в результате стрельбы в средней школе в городе Кахраманмараш на востоке Турции погибли четыре человека: один преподаватель и трое учеников.

В этих условиях власти Турции ввели запрет на публикацию любой неофициальной информации о стрельбе в школе в провинции Кахраманмараш. Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил, что генпрокурор и следователи сейчас работают непосредственно на месте происшествия.

К слову, 14 апреля стало известно, что в турецкой провинции Шанлыурфа 17-летний ученик профессионально-технического лицея ворвался в школу с охотничьим ружьем, взяв учеников в заложники.

Ранее десятки машин правоохранительных органов и скорой помощи окружили здание школы в Техасе после сообщения о стрельбе. По данным журналистов, полиция разыскивает одного из учеников школы по факту сообщения о происшествии. Местные СМИ также сообщают, что другие дети покидают здание учебного заведения через расположенное рядом поле.

До этого в христианской школе в Висконсине в Соединенных Штатах Америки устроила стрельбу 15-летняя ученица. В результате трагедии погибли три человека, включая стрелявшую, которую звали Натали Рапноу. Она была учащейся школы. Смерть девочки была зафиксирована во время перевозки в больницу, в то время как учитель и один из учеников погибли на месте.