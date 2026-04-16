Число погибших в результате стрельбы в школе в Турции выросло до десяти человек

До этого в христианской школе в Висконсине в Соединенных Штатах Америки устроила стрельбу 15-летняя ученица. В результате трагедии погибли три человека, включая стрелявшую, которую звали Натали Рапноу. Она была учащейся школы. Смерть девочки была зафиксирована во время перевозки в больницу, в то время как учитель и один из учеников погибли на месте.