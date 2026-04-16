С острой нехваткой «фреш» продуктов столкнулись жители отдаленного села в Хабаровском крае

«На сегодняшний день проблему мы практически решили. С 1 апреля стартовал проект. Подписано соглашение Минпромторга Хабаровского края, авиакомпании “Хабаровские авиалинии” и министерства транспорта края о том, что на регулярных пассажирских рейсах будут доставляться продукты, перевозка которых субсидируется из краевого бюджета. При этом груз отправляется по минимальной стоимости. Это решает проблему не только с ассортиментом, но и с ценой на продукты первой необходимости», — сообщила замминистра промышленности и торговли края Марина Радченко.