С острой нехваткой «фреш» продуктов столкнулись жители отдаленного села в Хабаровском крае

Жители отдаленного села Аян Аяно-Майского района столкнулись с острой нехваткой товаров первой необходимости, однако в министерстве промышленности и торговли края заявили о решении проблемы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«На сегодняшний день проблему мы практически решили. С 1 апреля стартовал проект. Подписано соглашение Минпромторга Хабаровского края, авиакомпании “Хабаровские авиалинии” и министерства транспорта края о том, что на регулярных пассажирских рейсах будут доставляться продукты, перевозка которых субсидируется из краевого бюджета. При этом груз отправляется по минимальной стоимости. Это решает проблему не только с ассортиментом, но и с ценой на продукты первой необходимости», — сообщила замминистра промышленности и торговли края Марина Радченко.
Причиной временного дефицита стали аномальные снегопады в январе 2026 года, а также непогода в марте месяце, парализовавшие авиасообщение. Дефицит возник только на так называемые «фреш» продукты — масло, овощи и фрукты.
Марина Радченко добавила, что на сегодняшний день уже перевезено более 700 кг. С 1 мая частота рейсов будет увеличена. Практически каждый день в Аян будут доставляться свежие продукты.
Также она уточнила, что порядка двух тонн продуктов завезено с 24 марта бортами спец служб.
Кроме того, прорабатывается вопрос о строительстве в Аяне склада с холодильниками, для хранения запаса продуктов, овощей и фруктов.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в рамках реализации вступившего в силу федерального закона о централизованном северном завозе в Аяно-Майском районе Хабаровского края началась активная фаза подготовки к переводу логистики жизнеобеспечения на новый, более надежный уровень. С рабочим визитом в селе Аян побывали представители ключевых структур, ответственных за доставку топливно-энергетических ресурсов на побережье Охотского моря.