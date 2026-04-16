Эксперт Керселян: после истечения срока сертификата можно вернуть деньги

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Обладатели неиспользованных подарочных сертификатов имеют право на возврат денежных средств по истечении срока его действия, так как сертификат является авансом, а не самостоятельным товаром. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.