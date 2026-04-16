Эксперт Керселян: после истечения срока сертификата можно вернуть деньги

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Обладатели неиспользованных подарочных сертификатов имеют право на возврат денежных средств по истечении срока его действия, так как сертификат является авансом, а не самостоятельным товаром. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
«Если срок действия подарочного сертификата истек, право на возврат денег сохраняется. В соответствии с законом РФ “О защите прав потребителей” подарочный сертификат — это аванс, а не самостоятельный товар. Согласно ст. 32 закона, потребитель вправе отказаться от исполнения договора в любое время, возместив продавцу лишь фактически понесенные расходы», — сказал Керселян.
Он добавил, что если сертификат именной или электронный, его также можно рассматривать как предоплату товаров или услуг.
Депутат рассказал, что для возврата денег необходимо обратиться в магазин с письменным заявлением. В случае отказа, мотивированного истечением срока действия сертификата, потребитель вправе обратиться в Роспотребнадзор или в суд.