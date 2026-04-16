Угроза ЧС с водоснабжением возникла в посёлках Большого Красноярска

Мэр города Сергей Верещагин постановил признать ситуацию, сложившуюся на объектах водоснабжения и водоотведения в посёлках Большого Красноярска, представляющей угрозу возникновения ЧС муниципального характера. Это касается посёлка Солонцы, села Дрокино Солонцовского сельсовета и посёлков Минино, Каменный Яр Мининского сельсовета Емельяновского муниципального района.
Необходимо ввести режим повышенной готовности для сил и средств территориальной подсистемы РСЧС.
Кроме того, Департаменту горхозяйства и транспорта администрации города нужно договориться с компаниями, которые обеспечивают посёлки водой и водоотведением, о дальнейшей судьбе коммунальных сетей. Переговоры нужны, чтобы гарантировать нормальную работу водоснабжения и канализации до того, как эти объекты официально перейдут к новому концессионеру.
Также жителей в обязательном порядке известят о смене обслуживающей организации.