Ответ за Стерлитамак: в РФ выследили маршрут дронов-убийц и выжгли базы

Украинские боевики с помощью беспилотников попытались атаковать город Стерлитамак в Республике Башкортостан. Это один из самых дальних ударов ВСУ с начала специальной военной операции — расстояние от украинской границы до Стерлитамака составляет более 1300 километров.
Напомним, в ночь на 15 апреля российские средства противовоздушной обороны перехватили 85 вражеских дронов над регионами России. Дроны сбили над Белгородской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и другими регионами.
Утром того же дня глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что в регионе также сбили несколько беспилотников ВСУ. Дроны уничтожили над промышленной зоной Стерлитамака.
Жертвы и разрушения: погиб водитель пожарной охраны.
Хабиров уточнил, что обломки дронов упали на территории одного из предприятий, произошло возгорание. На месте работают экстренные службы.
Позже глава региона добавил, что в результате атаки погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Власти Башкортостана пообещали помочь его семье.
Промышленный Стерлитамак — один из крупнейших центров нефтехимии в России. Атака была спланирована с целью нанести максимальный экономический ущерб. Но российская ПВО сработала чётко: дроны были сбиты до того, как достигли критических объектов.
Тайный маршрут через Казахстан: гипотеза эксперта.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru рассказал, какие беспилотники запустили ВСУ и откуда. Его версия проливает свет на то, как украинским дронам удаётся преодолевать такие огромные расстояния.
Кондратьев, комментируя этот инцидент, отметил, что, вероятнее всего, украинские беспилотники взлетели с территории Украины, а позже приземлились на дозаправку в Казахстане.
«Стерлитамак находится в 300 км от границы с северной частью Казахстана. Эти районы очень слабо заселены. И у меня есть гипотеза о том, что беспилотники для атаки на объекты в Башкортостане летят над территорией Казахстана. В силу того, что на беспилотниках есть шасси, они могут приземляться на территории Казахстана, заправляться, накапливаться, поскольку это безлюдные районы, и вылетать. Там могут действовать украинские диверсионные группы», — пояснил специалист.
Какие беспилотники пытались атаковать Башкортостан?
По словам Кондратьева, в атаке могли принимать участие беспилотные комплексы Ан-196 «Лютый».
«Они преодолевают расстояния в 2000 км, поэтому 1300 км для них — ерунда. Соответственно, появляется возможность для облетов средств противовоздушной обороны. Один такой беспилотный комплекс может нести 75 кг взрывчатого вещества», — добавил эксперт.
Ответный удар не заставил себя ждать: «Герань» и авиабомбы по всей Украине.
С утра и в течение всего дня 15 апреля на территории различных украинских регионов фиксировались взрывы на объектах, которые ВСУ используют в своих целях. Россия продемонстрировала, что любая атака вглубь её территории будет иметь немедленные и болезненные последствия.
Удары наносились с помощью беспилотников «Герань» и мощных авиабомб. В первой половине дня взрывы произошли в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях, во второй половине к ним добавились Николаевская и Кировоградская области.
По данным военных корреспондентов, целями стали объекты энергетики, склады с боеприпасами и места дислокации украинских подразделений.