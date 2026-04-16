В двух детсадах Южно-Сахалинска выявили случаи кишечной инфекции

Случаи кишечной инфекции зафиксированы в двух детских садах в селе Дальнее, которое находится в пригороде Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе администрации областного центра.
«Случаи заболевания кишечной инфекцией выявлены в двух детских садах в Дальнем», —отметили представители мэрии.
Число заболевших не уточняется. Согласно информации пресс-службы, которая ссылается на департамент образования города, лабораторные исследования смывов в двух детсадах не выявили инфекцию.
В селе организовали подвоз воды на время плановой промывки сетей ресурсоснабжающей организацией. Подчёркивается, что детские сады работают в штатном режиме. Учебные учреждения строго соблюдают санитарные предписания Роспотребнадзора, включая утренние фильтры.
