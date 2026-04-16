В двух детсадах Южно-Сахалинска выявили случаи кишечной инфекции

Напомним, 10 апреля сообщалось, что в медицинские учреждения города Мурома Владимирской области обратились по меньшей мере 375 человек с симптомами острой кишечной инфекции. В их числе оказались как минимум 188 детей. Состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.