В Донецке — выставка-концерт в честь земляка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Мраморном зале Сцены на Садовом Донецкой муздрамы состоялось уникальное мероприятие — выставка и концерт, приуроченные к 135-летию со дня рождения нашего великого земляка, композитора Сергея Прокофьева.
Начальник отдела развития театрального искусства Дина Маслий и артисты погрузили зрителей в мир этого невероятного человека, чьи жизнь и творчество вдохновляют и удивляют до сих пор. Концерт состоял из вокальной и инструментальной частей. Мероприятие посетили учащиеся Донецкой школы № 119 в рамках просветительского проекта «Культура для школьников».
Об этом сообщил ТГ-канал Минкультуры ДНР.
