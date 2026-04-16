Полицейские вернули красноярке украденное у нее золотое колье с бриллиантами (видео)

«Сотрудники ОВД установили местонахождение мужчины и задержали его. Выяснилось, что ранее не судимый красноярец пришел в квартиру, пока его бывшая сожительница была в больнице, и украл драгоценности, которые впоследствии сдал в ломбард, а деньги потратил на личные нужды. Правоохранителям удалось отыскать и изъять похищенное колье стоимостью 302 тысяч рублей, которое было возвращено потерпевшей. Женщина поблагодарила полицейских за оперативность и профессионализм», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».