Полицейские вернули красноярке украденное у нее золотое колье с бриллиантами (видео)

Полицейские раскрыли кражу ювелирных украшений у 32-летней жительницы Красноярска.
Преступление было совершено в апреле — из квартиры женщины пропали золотое колье с бриллиантами, кольцо и серьги общей стоимостью порядка 353 тысяч рублей.
Под подозрение попал 32-летний экс-возлюбленный потерпевшей, с которым та ранее проживала и недавно завершила отношения.
«Сотрудники ОВД установили местонахождение мужчины и задержали его. Выяснилось, что ранее не судимый красноярец пришел в квартиру, пока его бывшая сожительница была в больнице, и украл драгоценности, которые впоследствии сдал в ломбард, а деньги потратил на личные нужды. Правоохранителям удалось отыскать и изъять похищенное колье стоимостью 302 тысяч рублей, которое было возвращено потерпевшей. Женщина поблагодарила полицейских за оперативность и профессионализм», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Суд может наказать его штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет.
