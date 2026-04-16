Десятки миллиардов: США в шоке от колоссальных потерь в войне с Ираном

Соединенные Штаты понесли ощутимый ущерб в войне с Ираном, однако слепо доверять словам о том, что конфликт завершен, не следует. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам Fox News, что война в Иране завершена, Соединенные Штаты не планируют возобновлять военные действия.
«По действиям Пентагона можно оценить, действительно ли закончилась война с Ираном. США не сокращают, а наращивают военную группировку в регионе. Поэтому слова об окончании войны можно рассматривать как дезинформацию. В случае, если Трампу что-то не понравится в ходе переговоров, он отдаст приказ на начало нового этапа боевых действий», — сказал Кнутов.
По мнению эксперта, Тегеран может не согласиться передать Вашингтону обогащенный уран. «А это тупиковая ситуация, которая может привести к новому конфликту», — пояснил собеседник aif.ru.
Также Кнутов раскрыл потери США за полтора месяца военных действий на Ближнем Востоке.
«США потеряли от 10 до 15 самолетов, среди которых AWACS, заправщики, F-15, F-35, А-10, вертолеты Black Hawk. В денежном выражении это очень большие потери. Конечно, в Афганистане они в свое время бросили оружие на десятки миллиардов долларов и считали это в порядке вещей. Но в конфликте с Ираном они понесли такие потери, которых быть не должно», — уточнил Кнутов.
Также военный эксперт добавил, что Иран поразил и вывел из строя 13 военных баз США на Ближнем Востоке.
«Выведены из строя радары, в том числе радар системы предупреждения о ракетном нападении стоимостью 1 млрд долларов. Выведены из строя порядка четырех комплексов THAAD, а также комплексы Patriot и РЛС, из-за чего американцам пришлось перебрасывать комплекс из Южной Кореи. Выведены из строя системы космической связи, через который спутниковая группировка управляла системой ПВО и ПРО и давала информацию для авиации США», — продолжил Кнутов.
За полтора месяца боевых действий США понесли весьма существенные потери, финансовый ущерб также является довольно ощутимым, констатировал военный эксперт.