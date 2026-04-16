Омский «Авангард» сегодня сыграет с ЦСКА после поражения в Москве

В четверг, 16 апреля 2026 года, в Омске пройдет пятый матч (12+) серии между «Авангардом» и ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка Гагарина. Игра начнется в 19:30.

Источник: БЕЛТА

Напомним, счет в серии на данный момент — 3:1. Последний, четвертый матч, прошедший в столице 14 апреля, остался за ЦСКА, поэтому серия продолжается до четырех побед одной из команд.

Отметим, на данный момент определились два полуфиналиста Кубка Гагарина — это ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Обе команды завершили серии со своими противниками в ¼ финала со счетом 4:0.

Тем временем магнитогорский «Металлург», трижды выиграв у нижегородского «Торпедо», проиграл четвертый матч, счет в серии стал 3:1. Теперь командам также предстоит пятая игра.