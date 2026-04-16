Дополнительные троллейбусы выйдут на линию в Хабаровске в Родительский день

Четыре дополнительных троллейбуса введут на линию в Родительский день в Хабаровске. Машины с автономным ходом будут следовать по маршруту «Улица Большая — Новое Матвеевское кладбище» 21 апреля, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.