Дополнительные троллейбусы выйдут на линию в Хабаровске в Родительский день

Четыре дополнительных троллейбуса введут на линию в Родительский день в Хабаровске. Машины с автономным ходом будут следовать по маршруту «Улица Большая — Новое Матвеевское кладбище» 21 апреля, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Отправление от остановочного пункта «Улица Большая»:
08:18, 08:39, 09:00, 09:21, 09:42 (до троллейбусного депо), 10:03, 10:24 (до троллейбусного депо), 10:45, 11:06, 11:27 (до троллейбусного депо), 11:48, 12:09 (до троллейбусного депо), 12:30, 12:51, 13:12, 13:33, 14:15, 14:57, 15:18, 16:00, 16:42, 17:03, 17:24, 17:45, 18:06 (до троллейбусного депо), 18:27 (до троллейбусного депо), 18:48 (до троллейбусного депо), 19:09 (до троллейбусного депо).
Отправление от остановочного пункта «Новое Матвеевское Кладбище»:
09:00, 09:21, 09:42, 10:03, 10:45, 11:27, 11:48, 12:30, 13:12 (до троллейбусного депо), 13:33, 13:54 (до троллейбусного депо), 14:15, 14:36, 14:57 (до троллейбусного депо) 15:18, 15:39 (до троллейбусного депо), 16:00, 16:21, 16:42, 17:03, 17:24, 17:45, 18:06, 18:27.
Отправление от остановочного пункта «Матвеевское кладбище»:
09:05, 09:26, 09:47, 10:08, 10:50, 11:32, 11:53, 12:35, 13:19 (до троллейбусного депо), 13:38, 14:01 (до троллейбусного депо), 14:20, 14:41, 15:02 (до троллейбусного депо), 15:23, 15:44 (до троллейбусного депо), 16:05, 16:26, 16:47, 17:08, 17:29, 17:50, 18:11, 18:32.
Небольшие отклонения от времени, установленного расписанием, могут быть связаны с транспортными заторами по пути следования маршрута.
Уточнить информацию о работе маршрута можно у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56 или воспользоваться сервисами визуализации движения городских маршрутов: интернет сайтом «Транспорт27.рф», веб-приложением «Go2bus» (0+).
Кроме того, горожане смогут воспользоваться пригородным автобусом 108-го маршрута.
Расписание маршрута № 108 «Автовокзал — Заозёрное» с заездом на остановку «Новое Матвеевское кладбище»:
Отправление от «Автовокзала»: 10:55, 12:40, 14:35, 16:20, 18:35.
Отправление от села Заозерное: 11:45, 13:30, 15:25, 17:10, 19:22.
