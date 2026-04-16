Россияне предпочли домашние дела походам в гости и кино

Больше трети россиян предпочитают домашний досуг в качестве свободного времяпрепровождения — вариант «провести время дома, заняться домашними делами» выбрали 34% респондентов, свидетельствуют данные компании «Ванта Груп» (есть у РБК). Опрос был проведен в апреле 2026 года.
Для сравнения, в 2022 году остаться дома хотели 28% опрошенных.
Согласно данным нового исследования, в 2026 году второй по популярности вид отдыха — посещение кафе, баров, ресторанов (32%), третий — прогулки и время на свежем воздухе (24%). Четвертое и пятое места заняли шоппинг (17%) и походы в гости (14%).
При этом только 13% респондентов не рассматривают другие виды досуга кроме походов в кинотеатр, тогда как в 2022 году таких было 18%.
Молодежь чаще выбирает прогулки и кафе, тогда как среди людей старше 35 лет выше доля тех, кто ограничивается одним видом досуга. Женщины чаще мужчин выбирают шоппинг.
Аналитики отмечают, что досуг вне дома переформатируется: растет посещаемость кафе и концертов, также россияне стали чаще выбирать «альтернативные форматы вроде саун и ретритов». «Аудитория как будто говорит: либо остаюсь дома и экономлю, либо выхожу за ярким социальным впечатлением», — сообщили в «Ванта Груп».
Половина всех опрошенных не фиксирует роста расходов на отдых, однако в Москве 51% респондентов по-прежнему отмечают удорожание.
Домашний досуг все чаще связан с цифровым контентом. Пользователи проводят время в соцсетях, смотрят видео и онлайн-кинотеатры, которые становятся основными конкурентами традиционного кино.
По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, по итогам первого квартала 2026 года посещаемость российских кинотеатров показала рост впервые за три года. Всего с января по март кинотеатры посетили 47,9 млн зрителей, это на 22% больше, чем за аналогичный период 2025-го. В 2023 году посещаемость в первом квартале составила 52,2 млн зрителей, в 2024-м — 50,4 млн, в 2025-м — 39,3 млн.
