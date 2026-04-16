Россияне предпочли домашние дела походам в гости и кино

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, по итогам первого квартала 2026 года посещаемость российских кинотеатров показала рост впервые за три года. Всего с января по март кинотеатры посетили 47,9 млн зрителей, это на 22% больше, чем за аналогичный период 2025-го. В 2023 году посещаемость в первом квартале составила 52,2 млн зрителей, в 2024-м — 50,4 млн, в 2025-м — 39,3 млн.