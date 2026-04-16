В ГД хотят разрешить россиянам бесплатно снимать деньги в любых банкоматах, но есть нюанс

В Госдуме предложили разрешить россиянам снимать наличные в любых банкоматах без начисления комиссии. Автор инициативы, вице-спикер ГД Борис Чернышов, уточнил, что сумма бесплатного снятия должна быть лимитированной.
«В целях повышения финансовой устойчивости граждан и укрепления доверия к банковской системе прошу рассмотреть возможность внедрения механизма бесплатного снятия наличных средств в любых банкоматах на территории Российской Федерации в пределах установленного лимита (например, до 10 000 рублей)», — сказано в письме, которое депутат направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, его цитирует РИА Новости.
Чернышов указал на особую актуальность бесперебойного доступа к собственным средствам и предложил разработать компенсационный механизм межбанковских комиссий.
Тем временем сайт KP.RU опровергает слух о введении комиссии за снятие наличных свыше пяти тысяч рублей.
Напомним, с 1 сентября 2025 года российским банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за мошенников. Банки получают право устанавливать суточный лимит в размере не более 50 тысяч рублей на снятие наличных через банкомат, если операция покажется им подозрительной.
