Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД хотят разрешить россиянам бесплатно снимать деньги в любых банкоматах, но есть нюанс

Чернышов: Нужно разрешить бесплатно снимать в любых банкоматах до 10 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили разрешить россиянам снимать наличные в любых банкоматах без начисления комиссии. Автор инициативы, вице-спикер ГД Борис Чернышов, уточнил, что сумма бесплатного снятия должна быть лимитированной.

«В целях повышения финансовой устойчивости граждан и укрепления доверия к банковской системе прошу рассмотреть возможность внедрения механизма бесплатного снятия наличных средств в любых банкоматах на территории Российской Федерации в пределах установленного лимита (например, до 10 000 рублей)», — сказано в письме, которое депутат направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, его цитирует РИА Новости.

Чернышов указал на особую актуальность бесперебойного доступа к собственным средствам и предложил разработать компенсационный механизм межбанковских комиссий.

Тем временем сайт KP.RU опровергает слух о введении комиссии за снятие наличных свыше пяти тысяч рублей.

Напомним, с 1 сентября 2025 года российским банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за мошенников. Банки получают право устанавливать суточный лимит в размере не более 50 тысяч рублей на снятие наличных через банкомат, если операция покажется им подозрительной.

Ранее сообщалось, что на пик спроса на наличные влияют и сезон, и региональная специфика, а услуги инкассации больше всего востребованы в декабре.

Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше