Самыми востребованными в Дебальцево оказались хабаровские офтальмологи

Две недели в поликлинике Центральной городской больницы Дебальцево будут работать хабаровские медики из краевого онкологического центра и МНТК «Микрохирургия глаза». За первые семь дней они приняли 248 человек — не только из Дебальцево, но и из соседних поселков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».