Самыми востребованными в Дебальцево оказались хабаровские офтальмологи

Две недели в поликлинике Центральной городской больницы Дебальцево будут работать хабаровские медики из краевого онкологического центра и МНТК «Микрохирургия глаза». За первые семь дней они приняли 248 человек — не только из Дебальцево, но и из соседних поселков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сейчас в поликлинике больницы ведут прием четыре врача — уролог и гастроэнтеролог-эндоскопист из краевого клинического центра онкологии, а также два офтальмолога.
— Хабаровский край продолжает помогать подшефному Дебальцево, за что люди очень благодарны дальневосточникам. Силами правительства края восстановили библиотеку, молодежный центр, детский сад. В центральной районной больнице заработал лифт, по городу строят дороги и тротуары, — рассказал главный врач онкоцентра Алексей Веселов, который работает здесь как гастроэнтеролог.
Самыми востребованными оказались офтальмологи: к ним на прием пришло 135 человек — 57 из них получили направление на хирургическое лечение. Среди пациентов много пожилых людей.
Как сказал врач-офтальмолог Денис Михайлов, они делают полноценную диагностику зрения. Если бы у них было хирургическое оборудование, некоторых пациентов можно было бы прооперировать с помощью лазера.
Слова благодарности врачам звучат не только от пациентов. Настоятель Александро-Невского храма пригласил медиков на Пасхальное богослужение, а после службы они вместе встретили Светлое Христово Воскресение за общим столом.