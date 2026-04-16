В Хабаровске полицейского взяли за взятку за непривлечение к проституции

Прокуратура Краснофлотского района признала законным возбуждение уголовного дела о взятке в 300 тысяч рублей.

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки за непривлечение к ответственности по делу об организации занятия проституцией.

«Прокуратурой Краснофлотского района г. Хабаровска признано законным возбуждение уголовного дела по факту получения взятки сотрудником краевого УМВД», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщили в Северном межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, речь идёт о 38-летнем сотруднике краевого управления МВД. По версии следствия, с марта по апрель 2026 года он получил от жительницы Хабаровска не менее 300 тысяч рублей за «решение вопроса» о непривлечении её к уголовной ответственности.

В следственном комитете уточняют, что деньги передавались за незаконные действия с использованием служебного положения. Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы УФСБ России по Хабаровскому краю и ОРЧ СБ регионального УМВД.

Как добавили в СК, суд по ходатайству следствия избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас продолжается сбор доказательств и установление всех обстоятельств дела.