В Хабаровске полицейского взяли за взятку за непривлечение к проституции

Как сообщили в Северном межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, речь идёт о 38-летнем сотруднике краевого управления МВД. По версии следствия, с марта по апрель 2026 года он получил от жительницы Хабаровска не менее 300 тысяч рублей за «решение вопроса» о непривлечении её к уголовной ответственности.