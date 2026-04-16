Крах Макрона: главному французу светит отставка, тюрьма и скандал жены

Тишину Елисейского дворца — официальной резиденции президента Франции — нарушили следователи. По данным издания Canard Enchaîné, известного своими расследованиями, в кабинетах и приемных Эммануэля Макрона прошли обыски в рамках дела о возможных злоупотреблениях при распределении государственных контрактов.
Сам факт того, что правоохранители пришли с обыском в действующую резиденцию главы государства, во Франции явление редкое и чрезвычайно громкое. Это не просто рядовая проверка — это сигнал о серьезном кризисе доверия к верхам.
Дорогие церемонии: дело Shortcut Events.
В центре расследования — контракты на организацию торжественных церемоний переноса останков выдающихся личностей в Пантеон. Каждый такой ритуал обходился французскому государству в среднем в 2 миллиона евро. Следователей заинтересовало, почему все заказы неизменно получала одна и та же компания — Shortcut Events.
Прозрачность тендеров вызывает сомнения: при таких бюджетах конкуренция должна быть высокой, но подрядчик оставался неизменным. Теперь следствие выясняет, не было ли сговора или незаконного лоббирования интересов фирмы со стороны приближенных к президенту лиц.
К Макрону подкрадываются.
Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в беседе с aif.ru заявил, что обыски — это тревожный сигнал для лидера Франции. По его мнению, обыски в Елисейском дворце могут стать началом процесса свержения Макрона.
«Безусловно, если обыски проходили в офисе президента, и сам президент и его авторитет не влияет на то, чтобы эти обыски не проводить, это означает одно — к людям в его окружении, на которых Макрон опирается, и к нему самому подкрадываются», — заявил эксперт.
Перенджиев уверен: будущее французского лидера после ухода с поста может оказаться печальным. Макрону грозит не только политическое забвение, но и реальный тюремный срок.
«Ему может грозить уголовная ответственность. Вспомним судьбу того же Саркози, который сидел в тюрьме и был очень недоволен, ему было там тяжело», — добавил полковник запаса.
Не осталась в стороне и первая леди Франции. Брижит Макрон, которая долгие годы была публичным символом правления своего мужа, рискует исчезнуть из информационного поля в случае его отставки.
«Каким боком тут может быть супруга Макрона — сказать сейчас сложно. Но сам Макрон — мишень для политических ударов сейчас. Если Макрона уберут от власти, то про эту Брижит все забудут, что она вообще была когда-то», — подчеркнул Перенджиев.
Другие коррупционные скандалы Эммануэля Макрона.
Нынешние обыски — не первый раз, когда имя Макрона и его окружения оказывается в центре коррупционных расследований. За время его президентства накопилось несколько громких дел.
Дело McKinsey.
Самое масштабное расследование касалось американской консалтинговой компании McKinsey & Company. Выяснилось, что фирма незаконно спонсировала избирательную кампанию Макрона в 2017 и 2022 годах, при этом десятилетиями уклонялась от уплаты налогов во Франции на миллионы евро. Сенат страны обвинил власти в «устойчивой зависимости» от частных консультантов. Макрону пришлось публично оправдываться, а государству — инициировать проверку сотен госконтрактов.
Дело Александра Беналла.
Скандал разразился после того, как выяснилось, что бывший охранник президента Александр Беналл, приближенный к семье Макрона, использовал служебный дипломатический паспорт для частных поездок и встреч. Кульминацией стало избиение демонстранта во время первомайской акции — Беналл, находясь при исполнении, нанес удары протестующему. Комиссия по этике признала «управленческие ошибки» Елисейского дворца, а Беналл получил условный срок, однако репутационный удар по Макрону оказался серьезным.
Финансирование партии «Вперед, Республика!».
Сразу после победы на выборах в 2017 году партия Макрона (ныне «Возрождение») попала под подозрение в использовании подставных лиц и фиктивных контрактов для обхода ограничений на финансирование предвыборной кампании. Дело было закрыто за недостатком улик, но факт самого расследования оставил тень на образе «чистого» политика.
«Ужины лоббистов».
Французские СМИ в 2021 году сообщали, что Макрон неоднократно ужинал в закрытых клубах с представителями крупнейших финансовых корпораций, в частности с топ-менеджерами банка Société Générale. Оппозиция заявляла о прямом влиянии банкиров на экономическую политику президента. Официальных обвинений предъявлено не было, однако осадок остался.
Пока Эммануэль Макрон продолжает исполнять президентские обязанности, его политическое будущее висит на волоске. Обыски в Елисейском дворце — это не просто юридический эпизод, а мощный политический сигнал. Если следствие докажет причастность президента или его ближайшего круга к махинациям с контрактами на миллионы евро, Франция может получить второго за историю экс-президента за решеткой.