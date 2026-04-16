Похоронили заживо: боевиков ВСУ постигла страшная участь в Константиновке

«В Константиновке еще до боевых действий функционировало более 20 промышленных предприятий, которые в большинстве своем были построены в советское время. Они имеют подземные хранилища, бомбоубежища и прочие бункеры, обеспечивающие безопасность в рамках существующих тогда норм. Боевики ВСУ, пользуясь этими подземными коммуникациями, пытаются оказать сопротивление российским подразделениям. Основная сложность сейчас заключается в том, чтобы выбить боевиков из подземных коммуникаций. Каждая промзона превращена в отдельный опорный пункт. Для ВС РФ освобождение Константиновки остается приоритетной задачей, поскольку после этого откроются возможности для дальнейшего продвижения», — пояснил эксперт.