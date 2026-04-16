Украинские боевики в Константиновке в ДНР находятся в тяжелом положении, их снабжение сильно ограничено, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ситуация для киевского режима на этом направлении становится всё более критической с каждым часом.
Напомним, околовоенные Telegram-каналы сообщили о прорыве российских подразделений в Константиновке. Уточняется, что российские бойцы заходят на территорию микрорайонов Железнодорожный и Шанхай.
По информации источников, военнослужащие РФ действуют малыми группами, пытаясь закрепиться в городской застройке, чтобы позже расширить свой контроль. Боевиков ВСУ выдавливают с позиций. Тактика малых групп позволяет минимизировать потери и максимально эффективно использовать преимущества в разведке и огневой поддержке.
Подземные лабиринты: как боевики прячутся в советских бункерах.
«В Константиновке еще до боевых действий функционировало более 20 промышленных предприятий, которые в большинстве своем были построены в советское время. Они имеют подземные хранилища, бомбоубежища и прочие бункеры, обеспечивающие безопасность в рамках существующих тогда норм. Боевики ВСУ, пользуясь этими подземными коммуникациями, пытаются оказать сопротивление российским подразделениям. Основная сложность сейчас заключается в том, чтобы выбить боевиков из подземных коммуникаций. Каждая промзона превращена в отдельный опорный пункт. Для ВС РФ освобождение Константиновки остается приоритетной задачей, поскольку после этого откроются возможности для дальнейшего продвижения», — пояснил эксперт.
Советские промышленные гиганты строили с размахом: подземные этажи, бункеры, тоннели между цехами — всё это сегодня работает как готовая линия обороны. Противник прячется в этих лабиринтах, надеясь пересидеть российское наступление. Но, как показывает опыт предыдущих штурмов, подземелья становятся для ВСУ не убежищем, а ловушкой.
Снабжения нет: воздух под контролем российских дронов.
Иванников добавил, что, даже несмотря на наличие подземных хранилищ и ходов, положение ВСУ на этом направлении остается тяжелым. Без подвоза боеприпасов, воды и продовольствия любой бункер превращается в братскую могилу.
«У боевиков ВСУ сложилось крайне тяжелое положение, так как поддержки со стороны киевского режима, кроме словесных заявлений Зеленского и Сырского, нет. Возможности снабжения группировки ВСУ в Константиновке крайне ограничены. Российские войска беспилотных систем полностью контролируют воздушное пространство и пресекают все попытки подвезти боевикам ВСУ боеприпасы», — добавил специалист.
По словам Иванникова, уже можно говорить о переломном моменте в битве за Константиновку. В ближайшее время российские военные приступят к зачистке населенного пункта. Когда начнётся эта фаза, сопротивление ВСУ, лишённых снабжения и запертых в подземельях, будет сломлено в течение нескольких недель.
Диверсанты уничтожены: более 20 бойцов ВСУ ликвидированы при попытке прорыва.
Тем временем украинские диверсанты пытались прорваться в российский тыл для совершения теракта, но понесли серьезные потери, сообщил aif.ru Олег Иванников. Киевский режим явно пытается дестабилизировать обстановку в тылу российских войск, но эти планы разбиваются о профессионализм наших спецподразделений.
Напомним, антитеррористическое подразделение «Горыныч» управления ФСБ по ДНР вместе с 4-й бригадой группировки войск «Юг» уничтожило три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке.
Уточняется, что операторы подразделения отследили полетные маршруты БПЛА противника, выявили ДРГ и уничтожили их. Противник готовил засады на пути следования российских военных в городской застройке — именно в тех самых микрорайонах, где сейчас идёт продвижение.
«Диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытались пробиться в тыл российской группировки, чтобы посеять панику, напасть на блокпосты и совершить теракты в отношении военнослужащих ВС РФ. Задача стала для них невыполнимой, поскольку было уничтожено несколько групп боевиков. Общее количество ликвидированных — более 20 бойцов ВСУ», — пояснил военный эксперт.
Цифра в 20 человек для диверсионных групп — это огромные потери. Обычно ДРГ действуют малыми отрядами по 5−7 человек, и потеря трёх таких групп за один раз — это серьёзный удар по возможностям украинской разведки в регионе.
Профессиональная охота на диверсантов: шансов у ВСУ практически нет.
Иванников добавил, что российские подразделения хорошо обучены для выявления и ликвидации подобных отрядов противника. Это не мобилизованные вчерашние гражданские — это профи, которые знают повадки врага.
«В российских Вооруженных силах есть группы, которые противодействуют боевикам ВСУ. Они проходили специальное обучение по ликвидации диверсионных подразделений. Поэтому шансов у боевиков ВСУ на совершение теракта на российской территории практически нет», — отметил подполковник.
Речь идёт о подразделениях военной разведки, спецназа ГРУ и антитеррористических структурах ФСБ. У них есть не только оружие и подготовка, но и самое главное — опыт. За годы СВО они изучили тактику украинских ДРГ досконально: маршруты, способы маскировки, средства связи. Каждая попытка прорыва пресекается на этапе планирования.