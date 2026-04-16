«Дотянуть бы до зарплаты»: волгоградцы рассказали, почему не раскупают билеты на концерты приезжих звезд

Нехватку денег на билеты волгоградцы назвали одной из основных причин, по которым они игнорируют выступления известных артистов.

Изучив онлайн-афиши на ближайшие концерты и не заметив сумасшедшего спроса, корреспонденты ИА «Высота 102» поинтересовались у горожан — почему они не выбирают выступления знаменитостей в качестве культурного досуга? Ровно 40% участников опроса признали откровенно — на подчас «кусающиеся» билеты им попросту не хватает средств.

Треть опрошенных нами пользователей заявили, что концерты звезд, которые включили Волгоград в программу своего гастрольного тура, им неинтересны. А без малого 29% из 300 участников голосования согласились с тем, что в наши дни у них нет настроения для выхода в свет.

Лишь малая часть горожан, поучаствовавших в опросе ИА «Высота 102», сослались на небезопасность массовых мероприятий. Свой отказ от концертов волгоградцы объяснили и возможностью послушать любимые хиты дома — такой ответ выбрали 3% жителей.

Незадолго до запланированных в Волгограде концертов своего зрителя все еще ждут многие музыканты. Так, немало свободных мест остается в зале, арендованном для Олега Газманова. Судя по онлайн-кассам, активнее всего сегодня расходятся места по демократичным ценам. А вот волгоградцы, желающие увидеть любимого артиста с первых рядов, пока еще медлят с выбором.

Фото Павла Мирошкина.