В Ленинском районе Красноярска убрали 12 незаконных времянок

В Ленинском районе Красноярска продолжается демонтаж незаконных временных сооружений. С начала года с муниципальной земли уже убрали 12 объектов, среди которых металлические контейнеры, гаражи и автостоянки. Работы провели на улицах Волжская, 33, и Даурская, 4/3, а в настоящее время павильоны с истекшим сроком аренды убирают на улице Мичурина. Планируется также снести хозяйственную постройку на улице Квартальной, 8, а также демонтировать павильоны на пересечении улиц Львовской и Волжской. Такие работы необходимы в том числе для обеспечения безопасности дорожного движения. Руководитель администрации района Дмитрий Гурьев сообщили, что в течение года планируется снести не менее 250 незаконных временных сооружений, а также продолжить ликвидацию аварийных погребов и пожароопасных хозяйственных построек. Сообщить о самовольно установленных объектах жители могут в администрацию Ленинского района по телефону 264−14−81. Напомним, что за год из Свердловского района Красноярска убрали 162 незаконных объекта.