Экс-глава таможни Подмосковья Романовский может лишиться имущества на 500 млн рублей по делу о коррупции

Прокуроры подали иск об изъятии имущества к бывшему начальнику Московской областной таможни ФТС РФ Вячеславу Романовскому. Об этом со ссылкой на пресс-службу Зеленоградского суда сообщает ТАСС.
«Зеленоградский районный суд Москвы рассмотрит антикоррупционный иск к бывшему начальнику Московской областной таможни ФТС РФ Романовскому Вячеславу Анатольевичу, членам его семьи и доверенным лицам об обращении имущества в доход государства», — сообщили в ведомстве.
В суде добавили, что под изъятие могут попасть 56 объектов движимого и недвижимого имущества, включая жилые и нежилые помещения, земельные участки, автомобили премиум-класса общей стоимостью более 500 млн рублей.
В конце прошлого года, напомним, председатель СК РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением расширить список преступлений, по которым возможно применение конфискации имущества. По его словам, сейчас продолжается работа над законопроектом, который должен предоставить следователям право накладывать арест на имущество людей, причастных к любым коррупционным преступлениям, а не только к тем, что уже перечислены в статье УК, посвящённой конфискации.
Ранее Федеральная служба судебных приставов начала производить арест имущества бизнесменов Николая и Дениса Штенгеловых, а также их компании АО «Кондитерус Ком», под которой зарегистрированы бренды «Кириешки» и «Яшкино». В настоящее время инвестиционная стоимость корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей. При этом ее годовой оборот достигает 756 миллиардов.
Кроме того, обрастает новыми деталями расследование о незаконном обогащении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Стало известно, что во время обысков правоохранители нашли и изъяли у бывшего градоначальника впечатляющую коллекцию предметов роскоши, антиквариата и ценных артефактов, общая стоимость которых исчисляется миллионами рублей.
До этого сообщалось, что еще у одного генерала-взяточника изымают имущество в пользу государства. На этот раз на грани изъятия всего, что нажито непосильным трудом, оказался генерал-майор Юрий Кузнецов. Генпрокуратура выкатила иск в суде о конфискации в пользу государства имущества более чем на полмиллиарда рублей. В том числе «изюминки» — от золотых червонцев до элитной недвижимости в Кунцево.