Последние дни Нетаньяху: раскрыта судьба премьера после войны с Ираном

Соединенные Штаты могут попытаться переложить всю вину за неудачи в конфликте с Ираном на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил aif.ru специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов. На фоне ухудшающейся ситуации в регионе американская администрация явно ищет стрелочника, и им рискует стать израильский премьер.
Напомним, полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что президент США Дональд Трамп решил дистанцироваться от Нетаньяху после попытки последнего спровоцировать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Это заявление — редкий случай публичного признания внутренних разногласий между союзниками.
По словам Уилкерсона, требование Вашингтона к Нетаньяху прекратить удары по Ливану говорят о выходе США из зоны комфорта, а Трамп действительно пытается отдалиться от израильского премьера. Полковник добавил, что ситуация на Ближнем Востоке ежедневно ухудшается, а США потеряли над ней контроль. Признание американского военного в отставке звучит как приговор всей ближневосточной политике Вашингтона.
Израиль возобновил огонь: перемирие провалилось.
После того как Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США, ливанское шиитское движение «Хезболла» приостановило операции против Израиля. Но 9 апреля оно возобновило боевые действия после массированного удара израильских войск по Бейруту и поселениям на юге Ливана. Израиль нанёс удар — «Хезболла» ответила. И никакое «двухнедельное перемирие» эту механику не отменяет.
В тот же день, по информации агентства Axios, Трамп призвал Нетаньяху сдержать удары по соседней стране и начать переговоры. Но эскалация уже была запущена.
«Заготовка» США: как Нетаньяху сделают крайним.
«Если говорить про США, то они действительно сейчас пытаются найти крайнего. Нетаньяху втянул Трампа во всю эту авантюру, и Штаты могут попытаться подать это под другим соусом. Например, с посылом о том, что Нетаньяху дезинформировал американское руководство, предоставил ложные сведения о ситуации, злоупотреблял доверием. У США, наверняка, есть такая заготовка, чтобы в случае неудачи в конфликте с Ираном переложить ответственность за весь этот конфликт именно на Нетаньяху, сделать его крайним, что, конечно, усугубит дела израильского премьера и внутри своей страны», — пояснил Семенов.
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху грозит тюремное заключение в случае неудачного исхода войны против Ирана, добавил эксперт. И это не просто слова — за плечами израильского лидера уже висят многотомные уголовные дела о коррупции. Война для него — это не только вопрос национальной безопасности, но и вопрос личного выживания.
Кроме того, ранее обвинение в Турции потребовало пожизненного заключения для заочно арестованного Нетаньяху по обвинению в геноциде и ряде других преступлений. Анкара явно не забыла о палестинском вопросе и готова судить израильского премьера заочно, а при удобном случае — потребовать экстрадиции.
Семенов отметил, что положение Нетаньяху сейчас является шатким, а Соединенные Штаты рассматривают его как главного кандидата для обвинения во всех неудачах американцев на Ближнем Востоке.
«Если США сделают Нетаньяху крайним, это усугубит его положение и внутри Израиля. Чтобы у него все было хорошо, нужно продолжать военные действия. Это положение военного времени позволит ему дольше оставаться на плаву, не допуская смены власти. Потому что, действительно, Нетаньяху, скорее всего, посадят в тюрьму. И не только из-за этой ситуации, были дела, связанные с коррупцией, а также масса дел по событиям 7 октября. Его могут обвинить, в том числе, в том, что он не смог предотвратить это событие. Поэтому положение у него очень шаткое», — пояснил эксперт.
Пентагон готовит новые удары: война может продолжиться.
На этом фоне Пентагон рассматривает вариант нанесения новых ударов по Ирану или проведения «наземных операций», если режим прекращения огня будет сорван. Об этом сообщил американский чиновник газете The Washington Post.
По утверждению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которое приводит издание, президент США Дональд Трамп «сохранил все варианты действий на случай, если иранцы не откажутся от своих ядерных амбиций и не заключат сделку, приемлемую для Соединенных Штатов».
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Власти исламской республики приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против Ирана. Вашингтон 7 апреля объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Тегераном.
11 апреля США и Иран провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Как информировало агентство Associated Press, новый раунд переговоров может состояться 16 апреля.