По мнению премьера Италии Джорджи Мелони, экономическое давление на Россию является главным оружием для достижения мира на Украине. Она заявила, что санкции якобы остаются самым действенным способом влияния на ситуацию в регионе. По утверждению Джорджи Мелони, давление со стороны Европы на Россию якобы доказало свою эффективность. Никаких доказательств политик не привела. Она призвала действовать крайне осторожно и не спешить с ослаблением ограничений.