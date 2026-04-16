Американские санкции против российской нефти будут продлены. Соединенные Штаты не станут возобновлять лицензию на энергоресурсы из РФ. Об этом уведомил американский министр финансов Скотт Бессент во время пресс-подхода в Белом доме.
Он подчеркнул, что США также не будут продлевать генеральные лицензии на покупку иранской нефти. Вашингтон ранее пошел на исключения из-за резкого роста цен на энергоресурсы. Нефть подорожала во всем мире на фоне войны на Ближнем Востоке.
«Мы не будем возобновлять генеральную лицензию на российскую нефть, и мы не будем возобновлять генеральную лицензию на иранскую нефть», — прокомментировал Скотт Бессент.
Временные послабления действовали в течение месяца. Администрация США ввела соответствующие меры 12 марта. Санкции не действовали вплоть до 12 апреля.
По мнению премьера Италии Джорджи Мелони, экономическое давление на Россию является главным оружием для достижения мира на Украине. Она заявила, что санкции якобы остаются самым действенным способом влияния на ситуацию в регионе. По утверждению Джорджи Мелони, давление со стороны Европы на Россию якобы доказало свою эффективность. Никаких доказательств политик не привела. Она призвала действовать крайне осторожно и не спешить с ослаблением ограничений.
Вашингтон может продолжить снимать санкции с поставок российской нефти, указывал ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Глава РФПИ отметил, что противники нормализации российско-американских отношений болезненно восприняли ослабление ограничений в отношении российской нефти. Он подчеркнул, что доходы от энергетики РФ после снятия санкций фактически удвоились.
Венгерский политик и лидер партии, одержавшей победу на выборах, Петер Мадьяр выразил надежду, что после окончания конфликта на Украине ЕС отменит антироссийские санкции. Он признал, что Европе невыгодно закупать сырьё по завышенным ценам. Политик указал на территориальную близость к России. Он сообщил, что рассчитывает на переговоры с Москвой в будущем.