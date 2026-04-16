Нелегальный алкоголь на 15 млн рублей изъяли у жителя Минусинска

В Красноярском крае 49-летний житель Минусинска подозревается в незаконном обороте фальсифицированного алкоголя.
По версии следствия, в 2026 году мужчина через неустановленных лиц приобрел партию немаркированной спиртосодержащей продукции. После доставки из Новосибирской области он разместил и хранил ее в гараже родственника, намереваясь впоследствии сбыть.
Преступная деятельность была пресечена в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ. В гараже, расположенном на территории одного из домов по улице Дружбы города Минусинск, обнаружили и изъяты 2792 бутылки и 4 канистры спиртосодержащей продукции общим объемом около 14 тысяч литров.
«Согласно химическому исследованию, образцы жидкости содержат в своем составе этиловый спирт. Стоимость изъятой спиртосодержащей продукции составляет около 15 млн рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. “б” ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в особо крупном размере). В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — рассказали в СК.
