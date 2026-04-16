Погибшая при стрельбе в школе Турции учительница закрыла собой детей

Позже стало известно, что количество погибших при стрельбе в школе в турецком Кахраманмараше возросло до девяти. Так, число погибших составило девять человек, из них восемь — это ученики; один преподаватель. 13 человек находятся на лечении. Шестеро — в критическом состоянии.