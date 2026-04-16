Погибшая при стрельбе в школе Турции учительница закрыла собой детей

Учительница математики Айла Кара, погибшая в результате нападения на школу в турецком Кахраманмараше, защищала учеников от стрелявшего. Об этом в среду, 15 апреля, пишет Haberturk.

15 апреля глава провинции Мюкеррем Унлюэр сообщил, что вооруженный человек открыл огонь в классе. Кроме того, он утверждал, что нападавшего удалось задержать. Стрельба была очень интенсивной.

Позже стало известно, что количество погибших при стрельбе в школе в турецком Кахраманмараше возросло до девяти. Так, число погибших составило девять человек, из них восемь — это ученики; один преподаватель. 13 человек находятся на лечении. Шестеро — в критическом состоянии.

14 апреля в средней школе в турецком городе Сиверек тоже случилась стрельба, в результате которой пострадали семь человек. По словам очевидцев, молодой человек в возрасте 17−18 лет открыл огонь сначала около здания, а затем и внутри учебного заведения.

Кроме того, 30 марта в американском городе Булверде 15-летний подросток открыл стрельбу в школе, ранил учительницу и сам погиб на месте происшествия.