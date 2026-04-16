Черный день для Пентагона: подсчитаны шокирующие потери США в Иране

Когда президент США Дональд Трамп в эфире Fox News объявил о завершении войны с Ираном и отсутствии намерений возобновлять военные действия, заявление прозвучало как долгожданная передышка. Однако эксперты по Ближнему Востоку призывают не спешить с выводами.
Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью aif.ru предупредил: слепо доверять словам о том, что конфликт завершен, не следует.
Главный индикатор истинных намерений Вашингтона — действия Пентагона.
«По действиям Пентагона можно оценить, действительно ли закончилась война с Ираном. США не сокращают, а наращивают военную группировку в регионе. Поэтому слова об окончании войны можно рассматривать как дезинформацию», — заявил Кнутов.
По его мнению, Тегеран может занять жесткую позицию по ключевому вопросу — передаче обогащенного урана Вашингтону. «А это тупиковая ситуация, которая может привести к новому конфликту», — пояснил собеседник aif.ru.
Если переговоры зайдут в тупик, Трамп, по словам эксперта, без колебаний отдаст приказ на начало нового этапа боевых действий.
Потеря элитной авиации.
Всего за полтора месяца активной фазы конфликта Военно-воздушные силы США понесли шокирующие потери. Впервые с времен Вьетнамской войны американские потери в воздухе достигли уровня, который аналитики называют «неприемлемо высоким». Кнутов раскрыл данные о сбитой и уничтоженной технике.
«США потеряли от 10 до 15 самолетов, среди которых самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, заправщики, F-15, F-35, А-10, вертолеты Black Hawk», — сказал он.
Потеря даже одного новейшего истребителя F-35 — это удар по престижу нации, а потеря нескольких таких машин наряду с дорогостоящими «летающими радарами» AWACS — это военная катастрофа.
«В денежном выражении это очень большие потери, — подчеркнул эксперт. — В конфликте с Ираном они понесли такие потери, которых быть не должно».
«Черный день» Пентагона: базы, радары и ПРО.
Ущерб, нанесенный иранскими силами, оказался комплексным. Иран не просто сбивал самолеты — он системно разрушал американскую систему ПВО и управления на всем Ближнем Востоке.
Иран вывел из строя 13 американских военных баз, напомнил Кнутов.
«Выведены из строя радары, в том числе радар системы предупреждения о ракетном нападении стоимостью 1 млрд долларов. Выведены из строя порядка четырех комплексов THAAD, а также комплексы Patriot и РЛС, из-за чего американцам пришлось перебрасывать комплекс из Южной Кореи», — уточнил Кнутов.
Особую тревогу у военных США вызывает потеря систем космической связи. Без них спутниковая группировка не может управлять ПВО/ПРО и наводить авиацию. Фактически Ирану удалось ослепить и частично обездвижить американскую военную машину в регионе.
Цена конфликта: $52 миллиарда за полтора месяца.
Даже если закрыть глаза на потерю престижа и технологий, финансовый аспект выглядит для Вашингтона убийственно. Аналитики подсчитали реальную стоимость ближневосточного блицкрига.
По данным Пентагона, направленным в Конгресс, только за первые шесть дней войны расходы США составили 11,3 миллиарда долларов. Далее конфликт вошел в режим «золотого часа»: ежедневные траты достигали $1 млрд.
«Потери США в войне с Ираном к 15 апреля превысили 50 млрд долларов», — подсчитал aif.ru.
Сложив цифры, аналитики Iran War Cost Tracker и aif.ru получили итоговую сумму ущерба около 52 млрд долларов. Для сравнения: стоимость годовой военной кампании в Афганистане составляла около 115 млрд долларовю.
Конфликт с Ираном стал для США самой дорогостоящей и технически сложной войной нового времени. Огромные финансовые вливания, десятки сбитых самолетов, вывод из строя 13 баз — цена, которую Вашингтон не был готов платить. Однако, хотя Трамп и говорит о мире, наращивание группировки войск в регионе заставляет воспринимать перемирие лишь как временную паузу перед бурей.