Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черный день для Пентагона: подсчитаны шокирующие потери США в Иране

Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл масштаб потерь США в войне с Ираном: сбитые F-35 и AWACS, уничтоженные базы и радары за миллиард долларов. Финансовый ущерб уже превысил $52 млрд, а слова Трампа о мире могут оказаться ловушкой.

Источник: Аргументы и факты

Когда президент США Дональд Трамп в эфире Fox News объявил о завершении войны с Ираном и отсутствии намерений возобновлять военные действия, заявление прозвучало как долгожданная передышка. Однако эксперты по Ближнему Востоку призывают не спешить с выводами.

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью aif.ru предупредил: слепо доверять словам о том, что конфликт завершен, не следует.

Главный индикатор истинных намерений Вашингтона — действия Пентагона.

«По действиям Пентагона можно оценить, действительно ли закончилась война с Ираном. США не сокращают, а наращивают военную группировку в регионе. Поэтому слова об окончании войны можно рассматривать как дезинформацию», — заявил Кнутов.

По его мнению, Тегеран может занять жесткую позицию по ключевому вопросу — передаче обогащенного урана Вашингтону. «А это тупиковая ситуация, которая может привести к новому конфликту», — пояснил собеседник aif.ru.

Если переговоры зайдут в тупик, Трамп, по словам эксперта, без колебаний отдаст приказ на начало нового этапа боевых действий.

Потеря элитной авиации.

Всего за полтора месяца активной фазы конфликта Военно-воздушные силы США понесли шокирующие потери. Впервые с времен Вьетнамской войны американские потери в воздухе достигли уровня, который аналитики называют «неприемлемо высоким». Кнутов раскрыл данные о сбитой и уничтоженной технике.

«США потеряли от 10 до 15 самолетов, среди которых самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, заправщики, F-15, F-35, А-10, вертолеты Black Hawk», — сказал он.

Потеря даже одного новейшего истребителя F-35 — это удар по престижу нации, а потеря нескольких таких машин наряду с дорогостоящими «летающими радарами» AWACS — это военная катастрофа.

«В денежном выражении это очень большие потери, — подчеркнул эксперт. — В конфликте с Ираном они понесли такие потери, которых быть не должно».

«Черный день» Пентагона: базы, радары и ПРО.

Ущерб, нанесенный иранскими силами, оказался комплексным. Иран не просто сбивал самолеты — он системно разрушал американскую систему ПВО и управления на всем Ближнем Востоке.

Иран вывел из строя 13 американских военных баз, напомнил Кнутов.

«Выведены из строя радары, в том числе радар системы предупреждения о ракетном нападении стоимостью 1 млрд долларов. Выведены из строя порядка четырех комплексов THAAD, а также комплексы Patriot и РЛС, из-за чего американцам пришлось перебрасывать комплекс из Южной Кореи», — уточнил Кнутов.

Особую тревогу у военных США вызывает потеря систем космической связи. Без них спутниковая группировка не может управлять ПВО/ПРО и наводить авиацию. Фактически Ирану удалось ослепить и частично обездвижить американскую военную машину в регионе.

Цена конфликта: $52 миллиарда за полтора месяца.

Даже если закрыть глаза на потерю престижа и технологий, финансовый аспект выглядит для Вашингтона убийственно. Аналитики подсчитали реальную стоимость ближневосточного блицкрига.

По данным Пентагона, направленным в Конгресс, только за первые шесть дней войны расходы США составили 11,3 миллиарда долларов. Далее конфликт вошел в режим «золотого часа»: ежедневные траты достигали $1 млрд.

«Потери США в войне с Ираном к 15 апреля превысили 50 млрд долларов», — подсчитал aif.ru.

Сложив цифры, аналитики Iran War Cost Tracker и aif.ru получили итоговую сумму ущерба около 52 млрд долларов. Для сравнения: стоимость годовой военной кампании в Афганистане составляла около 115 млрд долларовю.

Конфликт с Ираном стал для США самой дорогостоящей и технически сложной войной нового времени. Огромные финансовые вливания, десятки сбитых самолетов, вывод из строя 13 баз — цена, которую Вашингтон не был готов платить. Однако, хотя Трамп и говорит о мире, наращивание группировки войск в регионе заставляет воспринимать перемирие лишь как временную паузу перед бурей.

Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединённых Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
