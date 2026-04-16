В Прикамье власти сообщили о судьбе дороги в Русалевке, где застряла скорая

Инцидент произошёл 10 апреля. Скорая помощь не смогла добраться до дома маленького пациента, так как застряла на улице Набережной. Врачам пришлось идти пешком к ребёнку, а потом нести его на руках в свой автомобиль. Жители Русалевки написали об этом в Сети и сообщили, что дорога уже давно в плачевном состоянии. После этого в следкоме возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Доклад о ходе расследования потребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин.