В Прикамье власти сообщили о судьбе дороги в Русалевке, где застряла скорая

Власти сообщили о судьбе дороги в Русалевке, где ранее застряла скорая. Речь о деревне в Чайковском округе Прикамья.
Инцидент произошёл 10 апреля. Скорая помощь не смогла добраться до дома маленького пациента, так как застряла на улице Набережной. Врачам пришлось идти пешком к ребёнку, а потом нести его на руках в свой автомобиль. Жители Русалевки написали об этом в Сети и сообщили, что дорога уже давно в плачевном состоянии. После этого в следкоме возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Доклад о ходе расследования потребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Сайт perm.aif.ru запросил в администрации округа информацию о том, когда проезжую часть приведут в порядок.
«Во время весеннего таяния снега на отдельных участках грунтовых дорог наблюдаются временные сложности с проездом, связанные с естественными природными процессами, — ответили сайту perm.aif.ru в пресс-службе администрации Чайковского округа. — После стабилизации погодных условий и полного просыхания грунта будет проведён плановый комплекс работ по грейдированию проезжей части».
Это позволит сделать дорогу безопасной и комфортной, считают власти.