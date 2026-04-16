Киты в фокусе: в Хабаровске презентуют фильм о морских гигантах

Чем занимаются экотуристы в Тугуро-Чумиканском районе, покажут в Хабаровске. Для фильма «Неведомый Хабаровский край. Путешествие к китам» (6+) команда засняла ландшафт побережья Залива Николая во всех красках. Кадры с морскими млекопитающими, плавающими рядом с сапбордистами, изучением медвежьих троп и сбором мидий можно будет оценить 28 апреля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ранее авторы проекта уже опубликовали короткометражку, в которой показали специфику подъема на хребет Дуссе-Алинь. «Путешествие к китам» — вторая работа, подготовленная Ксенией Кузнецовой и Андреем Палюхом при поддержке Хабаровского туристско-информационного центра.
В сопроводительных кадрах и трейлере энтузиасты показали главные ассоциации с отдыхом у берегов Шантарского моря: хвост гренландского кита, морские прогулки в паре метров от гигантских млекопитающих и скалы. Но сюжет строится не только на любовании девственной северной природой, но и людях, связавших свою жизнь с отдаленным местом.
На берегу гостей принимают несколько баз отдыха и глэмпингов. Одну из таких площадок житель Комсомольска-на-Амуре открыл, получив землю от государства бесплатно по программе «Дальневосточный гектар». В работе зрители получат ответ на вопрос о том, как устроен бизнес на краю света.
Оценить преображение ближайшей к нацпарку «Шантарские острова» территории благодаря людям, предпочитающим отдых вдали от цивилизации, хабаровчане смогут уже скоро. Премьера запланирована на 28 апреля. В 18:00 на площадке Молодежного досугового центра Хабаровского края состоится первый показ короткометражки.