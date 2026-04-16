В Челябинске на Радоницу будут работать дополнительные автобусы

В Челябинске в выходные перед Родительским днем и непосредственно на Радоницу запустят дополнительные автобусы до городских кладбищ. Общественный транспорт будет работать 18, 19 и 21 апреля на маршрутах № 94 «Чичерина — Градское кладбище» и № 195 «Чичерина — Преображенское кладбище».
Как рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок», 18 и 19 апреля автобусы № 94 будут ездить с интервалом 15 минут с 10:00 до 18:00.
В те же даты автобусы № 195 будут подходить к остановкам каждый час с 9:30 до 18:30.
21 апреля автобусы № 94 будут курсировать с 9:00 до 19:00 каждые 6−12 минут.
Автобусы № 195 станут ездить каждые 15−30 минут с 9:00 до 19:00.