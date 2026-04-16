В Челябинске на Радоницу будут работать дополнительные автобусы

В Челябинске в выходные перед Родительским днем и непосредственно на Радоницу запустят дополнительные автобусы до городских кладбищ. Общественный транспорт будет работать 18, 19 и 21 апреля на маршрутах № 94 «Чичерина — Градское кладбище» и № 195 «Чичерина — Преображенское кладбище».