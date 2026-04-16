В Хабаровском крае началась обработка территорий от клещей

В крае растет активность клещей: число присасываний увеличилось на 14 процентов по сравнению с позапрошлым годом. В травмпункт краевой больницы имени О. В. Владимирцева уже обратились 25−28 человек. За прошлый сезон зафиксировано почти полторы тысячи пострадавших. Заведующий взрослым травмпунктом Сергей Русин отметил, что из всех обратившихся привиты лишь около пяти процентов. «Прививка — самая надежная защита. Если укусил клещ, главное — не тянуть. Клеща обязательно нужно исследовать. При положительном результате на энцефалит вводим иммуноглобулин», — сообщил он.