В Хабаровском крае началась обработка территорий от клещей

В Хабаровском крае стартовал сезон активности клещей, и специалисты приступили к обработке общественных пространств. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, работы ведет краевая дезинфекционная станция. Запасы препаратов составляют около 200 литров концентрата. Как рассказал исполняющий обязанности главного врача станции Андрей Щуров, применяются сертифицированные средства, безопасные для людей и животных. «На один гектар уходит не меньше тонны рабочего раствора. Срок действия обработки — до 30 суток. Однако одной обработки за сезон недостаточно, поэтому специалисты выезжают несколько раз в месяц», — пояснил он.
В крае растет активность клещей: число присасываний увеличилось на 14 процентов по сравнению с позапрошлым годом. В травмпункт краевой больницы имени О. В. Владимирцева уже обратились 25−28 человек. За прошлый сезон зафиксировано почти полторы тысячи пострадавших. Заведующий взрослым травмпунктом Сергей Русин отметил, что из всех обратившихся привиты лишь около пяти процентов. «Прививка — самая надежная защита. Если укусил клещ, главное — не тянуть. Клеща обязательно нужно исследовать. При положительном результате на энцефалит вводим иммуноглобулин», — сообщил он.
Работы проводятся в рамках президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Врачи напоминают: на природе использовать репелленты, осматривать одежду и не пренебрегать вакцинацией.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru