ВТБ и Фонд защитников природы реализуют проекты в Красноярском крае, Бурятии и Хакасии и других регионах

В ликвидации последствий аварии в Чёрном море помочь осуществлялась по трём направлениям: спасение птиц, спасение морских млекопитающих (дельфинов, в том числе краснокнижных) и помощь волонтёрам, которые очищали побережье от мазута. Для более чем 10 000 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов, волонтерами и ветврачами был построен реабилитационный центр. Также для спасения птиц было передано оборудование и материалы, организована закупка расходников. Фондом была организована помощь Центру спасения дельфинов «Дельфа» в строительстве экстренного госпиталя для дельфинов анапской части черноморского побережья. Построен бассейн для дельфинов и подведены коммуникации.