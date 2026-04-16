В Хабаровске жулик втирался в доверие, разводил на деньги и сигал из окна

В Хабаровске сотрудники полиции при поддержке СОБР задержали 35-летнего уроженца Оренбургской области. Его подозревают в серии интернет-мошенничеств на сумму около 470 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Началось всё с сайта знакомств. Женщина из Хабаровского района познакомилась с мужчиной, завязалась переписка. Почти сразу — «помогу с запчастями для авто». Дальше классика: предоплата. 18 тысяч рублей ушли на указанные реквизиты. После этого собеседник пропал.
Оперативники уголовного розыска быстро вышли на подозреваемого. Ранее судим, за плечами — кражи и мошенничества. В Хабаровске жил у сожительницы в Краснофлотском районе, денег в кармане не держал — тратил всё, что получал.
При задержании мужчина попытался уйти эффектно: выпрыгнул из окна третьего этажа. Не получилось. Его задержали, вызвали скорую, сейчас он под охраной в больнице.
Но на этом история не закончилась. В ходе проверки всплыл ещё один эпизод. Под видом «инвестора» он убедил жителя Кировского района вложиться в якобы бизнес по продаже конфискованной техники. Итог — 280 тысяч личных накоплений и ещё 170 тысяч, взятых в долг. После перевода денег — тишина.
Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве. Подозреваемый под подпиской о невыезде. Проверяют, нет ли за ним ещё подобных историй.