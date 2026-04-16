Летом в Крыму будет открыто 360 пляжей

В регионе будет работать более 1100 средств размещения, 210 объектов показа, а также 360 пляжей и 486 турмаршрутов. Так, продолжается благоустройство Большой Крымской тропы, протяженность которой превышает 750 км.
Основной поток отдыхающих идёт через Крымский мост — это 85% всего турпотока. Всё более востребованным становится сухопутный маршрут через новые территории. Благодаря этому время в пути заметно сокращается.
Также в 5 раз увеличена пропускная способность пунктов пропуска на границе Крыма и Херсонской области — теперь она составляет до 10 тысяч автомобилей в сутки. С другими регионами России связь обеспечивают 230 автобусов.
В летний сезон в Крым будут курсировать 20 пар поездов, которые проходят через 48 регионов страны.