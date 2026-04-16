В Омске отремонтируют общежитие медакадемии

В Омске продолжается комплексный ремонт общежитий вузов. Так, масштабное обновление ждёт общежитие ОмГМА на улице Блюхера.
За 404 миллиона рублей до декабря 2028 года в здании обновят стены, крыльцо, перегородки с первого по девятый этаж. Предстоит также заменить двери и окна. По проекту предусмотрено утепление наружных стен, полов первого этажа и чердака. Появятся в общежитии системы видеонаблюдения и пожарного оповещения.
В ближайшие два года аналогичный комплексный ремонт ждёт общежития ОмГАУ, ОмГУ, ОмГТУ и СибАДИ.
Готовится ремонт на федеральные средства общежития № 5 Омского технического университета.
На капитальный ремонт двух общежитий ОмГУ им. Достоевского уже выделено 865 млн рублей.